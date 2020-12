-- köpeklerin eğitiminden detaylar

-- Mezar detay

-- Köpekler tatbikat detayları

-- tatbikat ve patlama detayları



( BİNGÖL ) Jandarmanın en büyük yardımcısı "Keskin burunlar" suç ve suçluya göz açtırmıyor- Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 18 dedektör köpek, timlerin en yakın dostu olurken, bu yıl düzenlenen operasyonlarda 100 kilogram patlayıcı ile 6,5 ton esrar ve yaklaşık 10 milyon hint keneviri ele geçirilmesinde büyük rol oynadı BİNGÖL



- Bingöl'de jandarma timleri ile birlikte görev yapan uyuşturucudan, patlayıcıya kadar her alanda eğitimli olan 18 köpek, bu yıl katıldığı bin 210 operasyonla 100 kilogram patlayıcı ile 6,5 ton esrar ve yaklaşık 10 milyon kök hint kenevirinin ele geçirilmesinde etkin rol oynayarak kolluk kuvvetlerine yardımcı oldu. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevlendirilen 7 branştaki 18 köpek , her gün eğitim alanında olası operasyonlara için hassas bir şekilde eğitim yapıyor. Komutanlık bünyesinde bulunan 18 köpek mayın,bomba arama, iz takip ve uyuşturucu madde tespit edilmesi için sahada jandarma timlerine yardımcı oluyor. Başta terör ve uyuşturucuyla mücadele de görev alan köpekler sayesinde jandarma timleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi'ndeki (METİ) dedektör köpekler de düzenli olarak eğitim ve tatbikata katılıyor. Tatbikatlarda da patlayıcı maddenin bulunmasında ve imha edilmesinde dedektör köpeklerin rolü de daha rahat gözlemleniyor. Terör ve uyuşturucu da etkin mücadele Bingöl'de görev yapan 18 köpeğin sadece 2020 yılında bin 210 operasyona katıldığı öğrenildi. İHA Muhabirinin aldığı bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı köpeklerin katıldığı bin 210 operasyonda bu yıl şuana kadar 6 ton 500 kilogram esrar , yaklaşık 10 milyon kök kenevir bitkisi ile 620 kilogram tütün ele geçirilmesinde etkin rol oynadı. Mayın ve patlayıcı köpeklerinin yine bu yıl içinde terörle mücadele kapsamında 716 operasyonda 7 ayrı noktada 100 kilogram El Yapımı Patlayıcı Madde ile terör örgütü militanlarının kullandığı sığınak ile EYP için hazırlanan 100 adet mutfak tüpü ele geçirilmesine katkı sağladı. Erzak tespit köpeklerinin de 66 operasyona katılarak terör örgütüne ait 9 sığınak ve bol miktardaki muhtelif yaşam malzemesi tespit ettiği öğrenildi. Ölen dedektör köpek "Vana'ya" vefa Öte yandan geçtiğimiz aylarda 11 yaşındaki keskin burun köpek Vana öldü. Her zaman vefalı olan jandarma, komutanlık içinde Vana için bir mezar yaptırdı. Vana’nın toplamda 2 bin faaliyete katıldığı ve bu faaliyetlerde 11 ton 500 kilogram uyuşturucu madde ile 14 milyon kök hint keneviri ele geçirilmesine katkı sağladığı belirtildi. (MAÇ-HİV-



loading...