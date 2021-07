Jandarmadan kaçan Suriyeli göçmen otomobilin altında kalarak can verdi

-Trafik ekiplerinden detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL)-Suriyeli göçmenin acı ölümü-Jandarmadan kaçarken can verdi GAZİANTEP



- Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda jandarmadan kaçan bir Suriyeli göçmen otoyolda karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin altında kaldı. Otomobilin altında kalan 16 yaşındaki Ömer Elur, feci şekilde can verdi. Kaza, Gaziantep - Şanlıurfa otoyolu üzerinde İbrahimşehir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Otoyol kenarında şüpheli şahıslar bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri otoyolda devriye atmaya başladı.

Otoyolda devriye atan jandarma aracını gören ülkeye kaçak yollarla giriş yapmış olan 4 Suriyeli göçmen yolda kaçmaya başladı.

Jandarma ekipleri Suriyeli göçmenleri takip ederken jandarma ile göçmenler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Jandarmadan kaçarken can verdi Jandarmadan kaçan göçmenlerden Ömer Elur kaçış esnasında aniden yola çıktı. Karşı şeride geçmeye çalışan Elur’a, 34 JG 3621 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Elur, feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri diğer kaçan göçmenler Ahmet İcnai (33), Ahmet İbrahim (33) ile Ahmet Mahmut’u (38) yakalarken Elur’a çarpan aracın sürücüsü C.A.’yı gözaltına aldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken Elur’un cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.