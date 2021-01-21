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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Jandarma, sobadan zehirlenen vatandaşları ambulansa kadar sırtında taşıdı

Jandarma, sobadan zehirlenen vatandaşları ambulansa kadar sırtında taşıdı

Jandarmanın vatandaşı sırtında taşıması

İlk Müdahale Jandarma Harekete Geç Kar Yağışı 

-Jandarma ekiplerince ambulansa ulaştırılma anları

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’ın Ulus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 112 ekiplerinin ambulansla giremediği köyde sobadan zehirlenen vatandaşları jandarma ekipleri sırtlarında taşıyarak 112 ekiplerinin bulunduğu bölgeye ulaştırdı. Hasanören Köyü'ne bağlı Yeni Mahalle'de sobadan zehirlenen dört vatandaş için 112 ekipleri harekete geçti ancak köyü yolunda kalınlığı 1,5 metreyi bulan kar nedeniyle ambulans ilerleyemedi. Bunun üzerine devreye giren jandarma ekipleri sobadan zehirlenen vatandaşları sırtlarında taşıyarak ambulanslara ulaştırdı. 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (BB-
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