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Jandarma Genel Komutanlığı: “Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor”
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarma Genel Komutanlığı: “Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor”

Jandarma Genel Komutanlığı: “Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor”

Jandarma ekiplerinin yangına müdahalesi

Terörle Mücadele Tıbbi Malzeme Yazılı Açıklama Kamu Kurum ve Kuruluşları Yangına Müdahale 

-Ekiplerin vatandaşlara yardımı
-Ekiplerin Hayvanlara yardımı
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Jandarma Genel Komutanlığı, Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'deki yangın söndürülme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek verildiğini açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikler, 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle destek veriyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet, asayiş ve terörle mücadele görevlerinde olduğu gibi her türlü doğal afette de, tüm imkânlarıyla milletimizin yanında ve emrindedir. Jandarma, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışarak en kısa zamanda milletimizin yaralarını sarmak için seferber olmuştur” denildi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki yangın söndürme çalışmalarında Jandarma Genel Komutanlığı önemli görev üstleniyor; Jandarma, söndürme çalışmalarının yanı sıra bir çok alanda faaliyet yürütüyor. Tahliyesi gerçekleştirilen alanlarda ise vatandaşlara gıda, ilaç ve tıbbi malzeme gibi pek çok ihtiyacına karşılık veriyor, vefa ve destek faaliyetleri yürütüyor. Jandarma, yangından etkilenen hayvanların kurtarılmasında da aktif görev yapıyor. Kurtarılan hayvanların tedavi edilmesi ve beslenmesi için de Jandarma personelince hizmet veriliyor.
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