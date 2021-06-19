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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu kızıl geyik yavrusu tedavi altına alındı

Jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu kızıl geyik yavrusu tedavi altına alındı

Yaralı geyik yavrusuna müdahale görüntüleri

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

İlk Müdahale Geyik Yavrusu Jandarma Karahisar 


- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı kızıl geyik yavrusu ilk müdahalesinin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı Hüdai Jandarma Karakol birimi ekipleri, devriye sırasında Örenkaya köyü Oktur mevkiinde yaralı halde bir kızıl geyik yavrusu buldu. İlk olarak geyik yavrusunu battaniye ile saran jandarma ekipleri daha sonra bir veteriner hakime haber verilerek ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı kızıl geyik yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilmek üzere Hüdai Hüdai Jandarma Karakol birimi bahçesinde bekletildi. Yaralı geyik yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürülmek üzere Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
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