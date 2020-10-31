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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- James Bond'a hayat veren ünlü aktör Connery hayatını kaybetti

- James Bond'a hayat veren ünlü aktör Connery hayatını kaybetti

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( LONDRA ) LONDRA

Polis İrlanda Bild Beyaz Perde 


- James Bond'a ilk kez hayat veren dünyaca ünlü aktör Sean Connery 90 yaşında hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü İskoç aktör Sean Connery'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
90 yaşındaki Connery, beyaz perdede James Bond'a ilk kez hayat veren isim olarak biliniyordu. Oyunculuk kariyeri onlarca yıldır süren Connery, The Untouchables filmindeki İrlandalı polis rolüyle 1988'de Oscar kazanmıştı. Ünlü aktörün oğlu Jason Connery yaptığı açıklamada, aktör Sean'ın Bahamalar'da "bir süredir hasta olduğunu" belirtti.
Jason Connery, "Babamı tanıyan ve seven herkes için üzücü bir gün" dedi.
Connery, 7 kez "007" filminde başrolü üstlenmişti. 2000 yılında Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edilerek "Sir" unvanını alan Connery, Ağustos ayında 90. yaşına girmişti.
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