İzmit Belediye Başkanı Hürriyet sokak köpeklerinin ölümü ile ilgili konuştu



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ölü bulunan ölü köpeklerle ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hayvanlar için çalışmalar yapan bir belediyenin katliamla sorumlu tutulmaması gerektiğini söyledi.



Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi’nde yaşanan köpek ölümleriyle sosyal medya üzerinden canlı yayında açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, olayın bir katliam gibi gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.



Ölümler için bir hayvan sever olarak büyük üzüntü duyduğunu belirten Başkan Hürriyet, olayın hem idari hem de adli soruşturmasının devam ettiğini belirtti.

Olayın kasten gerçekleştirilmediğini ifade eden Hürriyet, yürütülen soruşturmanın sonucuna göre gerekenin yapılacağını belirtti.

“Olayın müfettiş ile yürütüleceğini ve şeffaflıkla açıklanacağını bildirmek istiyorum” Konuyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ifade eden Hürriyet, “Ölen canlarımızı geri getiremiyoruz ama bundan sonra bize düşen sorumluluğu alarak, bunun aydınlatılması, şeffaf, objektif ve adil davranılması ve bundan sonraki süreçte çalışmamızı gözden geçirmek, aynı kararlılıkla çalışmalarımızla öz eleştirimizi yapmak durumundayız. Bu üzüntümüzü ifade ederken, bu konuda siyaseten, linç kampanyası yürütülmesinden ziyade, bu üç canımızın vefat etmesi daha önemli, hassas bir konu bizim için. Haberi alır almaz iki açıklama yayınladık. Olayı araştırıyoruz dedik ardından veteriner işlerinde çalışanları önce sözlü, bugün ise yazılı olarak açığa aldığımızı duyurmuştuk. Sonuçlanana kadar görevde olmayacaklarını ve hiçbir ayrıştırmamızın olmadığını ifade ettik. Soruşturma sonucuna kadar bu devam edecek. Olayın müfettiş ile yürütüleceğini ve şeffaflıkla açıklanacağını bildirmek istiyorum. Biz her türlü sorumluluğu aldığımızı söyledik. Bu tarz spekülasyonlara mahal verilmemeli” diye konuştu.

“Başından beri hayvan hakları konusunda hassasiyetimizi bizi tanıyanlar biliyor” “Zehirli iğne ile katletmek, öldürmek bunlar asla kabul edeceğimiz bir şey değil” ifadelerine er veren Hürriyet, “Asla bilerek bir canlının canına kast etmeyiz. Bu konuda hassasız. Ama zehirli iğne ile öldürdüler, katlettiler gibi bir sürü yanlış bilgi, linç kampanyasına araç olan konular var. Bu konuda hiçbir şekilde bu suçlamaları kabul etmemiz mümkün değil. Başından beri hayvan hakları konusunda hassasiyetimizi bizi tanıyanlar biliyor, bu konuda nasıl çabaladığımızı herkes biliyor. İhmal varsa, bundan kaynaklı bir suçumuz varsa, bu konuda tavizimiz yok. Çıkacak sonucuna göre ereğini yapacağız. Ama kasti olarak iğne ile öldürmek gibi spekülasyonların yapılmaması, linç kampanyasına mahal verilmemesi, daha iyi daha güzeli yapmaya yönelik ortak çözümleri konuşmak hepimizin görevi” şeklinde konuştu.

“Narkoz vermek durumunda kalıyoruz” Rutin işlerimizi kanuna uygun yapmaya devam ediyoruz, bunların hepsi bakanlık tarafından onaylı. Bunlar titizlikle uygulanıyor, örneğin narkoz; yaralı ve saldırgan hayvan şikayeti belirtildiğinde geçici olarak sonuç almamız gerektiğinde, narkoz vermek durumunda kalıyoruz. Şekeri var mı, bir hastalığı var mı bilmiyoruz. Narkoz yeri geliyor insanı bile öldürüyor. İnsan bile bir kontrolden geçiriliyor, ondan sonra narkoz yapılıyor. Her rutin işlemde ne yazık ki, bugüne kadar normal işlemlerde bile kullanılan narkozu hangi belediye, hangi kurum kullanmış olursa olsun ölüm gerçekleşebiliyor. Bunu önceden ön görebilmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı. “İyi niyetle çalışmalar gerçekleştirdiğimizi bilgilendirmek istiyoruz” Sokak hayvanlarına yönelik birçok çalışma yapıldığını belirten Hürriyet, “Tabi ki bizim hayvan hakları konusunda bugüne kadar yaptığımız çalışmalar ile kimseye bir şey ispat etmeye ihtiyacımız yok. Ama ne kadar iyi niyetle çalışmalar gerçekleştirdiğimizi bilgilendirmek istiyoruz. Bunun aşırılığa kaçan linç kampanyalarına maruz bırakılmaması gerekiyor. Bu belediyenin çalışmaları hakkında birkaç örnek vermek istiyorum. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde, şantiyemizin önünde bulunmuş, bakımsız, hastalıklı, ayağı sakat bir yavrumuz var. Bu arada birçok sahiplendiğimiz hayvanımız var bizim. Eğer derdimiz kasten öldürmek olsa, niye onlara bakalım? Neden bakımları ile ilgilenelim? Çok büyük özveri ile çalışıyoruz, veteriner hekim olsun olmasın, birçok şantiyede çok sayıda hayvanımızı, canımızı sahipleniyoruz. Gerçekten sevdiğimiz için. Yerinde bakım yapıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız öz veriyle çalışıyor” dedi.

(MK-RFK-



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