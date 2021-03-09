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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İZMİR - Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR - Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

- Olay yerinden genel görüntüler - Tıra çarpan araç - Akan trafik İzmir 'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiİZMİR (AA) - İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde önünde seyreden tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.Murat Gündaş (48) idaresindeki 35 AJ 0718 plakalı otomobil, İzmir - Uşak kara yolunun Ankara asfaltı mevkiinde, Hayrullah Yılmaz'ın kullandığı 35 AJ 6919 plakalı tıra arkadan çarptı.İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yapılan incelemede otomobil sürücüsü Gündaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.Jandarma ekipleri karayolunda trafiğin güvenliğini sağlarken itfaiyeye bağlı AKS ekipleri araç içerisinde sıkışmış olan Gündaş’ın cansız bedenini çıkarmak için çalışma başlattı.Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma Sağlık Ekipleri 

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