İZMİR - Silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı
- Olay yerinde görüntüler - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeler yapmasıİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde, silahla vurulan kişi tedavi altına alındı.İddiaya göre, Lale Mahallesi 1433 Sokak'ta, Şafak Yurtsever K. ile T.Ö. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Ö, Şafak Yurtsever K'ye tabancayla ateş etti.Çevredeki vatandaşlar, yaralıyı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.Tedavi altına alınan yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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