İZMİR - Menemen'de 'zimmet ve irtikap' iddialarıyla ilgili soruşturmada şüpheliler adliyeye sevk edildi
İZMİR - Menemen'de "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturmada şüpheliler adliyeye sevk edildi - Şüphelilerin adliyeye sevkiİZMİR - Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu kişilere yönelik "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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