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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - Kovid-19 vakalarının arttığı İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk görüldü

İZMİR - Kovid-19 vakalarının arttığı İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk görüldü

- Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki vatandaşlardan görüntüler - Kordon'daki vatandaşlardan görüntüler - Deniz kenarındaki vatandaşlardan görüntüler İZMİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vaka sayılarının arttığı İzmir 'in işlek noktalarının kalabalık olduğu görüldü.
Kentin hareketli noktalarından Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Kordonboyu'nda salgın öncesi günleri aratmayan yoğunluk dikkati çekti.Sokaktaki vatandaşların maske kuralına uyduğu ancak kalabalık nedeniyle sosyal mesafenin zaman zaman korunamadığı gözlendi.Restoran ve kafelerin yoğun olduğu Ali Çetinkaya Bulvarı'nda ise birçok iş yerinin kapalı olması nedeniyle önceki günlerdeki kalabalık yaşanmadı.Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde de sahilde yoğunluk görüldü.
Kısıtlamalar kapsamında 13.00 - 16.00 saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verilen 20 yaş altındaki gençler ile çocuklar, sahilde vakit geçirmeyi tercih etti.

Koronavirüs Sayılar Kalaba Alabalık 

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