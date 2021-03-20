İZMİR - Karısını, kayınvalidesini ve eşinin akrabasını öldüren zanlı tutuklandı
- Zanlının emniyetten çıkarılması İzmir 'de karısını, kayınvalidesini ve eşinin akrabasını öldüren zanlı tutuklandı - Hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Bayındır ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını, kayınvalidesini ve kayınvalidesinin kuzenini öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayın ardından yakalanan H.T'nin (31) emniyetteki işlemi tamamlandı.Adliye sevk edilen zanlının tutuklanmasının ardından cezaevine gönderilişi sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.Hayatın kaybeden 3 kişi, Bayındır'daki Potomoz Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. H.T, dün Hacı İbrahim Mahallesi Kara Selvi Sokak’ta oturan kayınvalidesinin evine giderek, eşi Serap T. (29) kayınvalidesi Serpil Palalı (47) ve kayınvalidesinin kuzeni Hamza Kuzucuk'u (45) tabancayla öldürmüştü. Olay yerinden kaçan şüpheli, Hatay Mahallesi Çayır Caddesi'nde silahıyla yakalanmıştı.
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