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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İZMİR - İşçi servisi beyaz eşya mağazasına çarptı: 12 yaralı - Güvenlik kamerası

İZMİR - İşçi servisi beyaz eşya mağazasına çarptı: 12 yaralı - Güvenlik kamerası

- İşçi servisinin beyaz eşya dükkanına çarpma anı - Vatandaşların çevrede toplanması - Beyaz eşya dükkanında ve işçi servisinde meydana gelen hasarİzmir'de işçi servisi beyaz eşya mağazasına çarptı: 12 yaralıİZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesine kontrolden çıkan işçi servisinin beyaz eşya mağazasına çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.İnönü Mahallesi 677 Sokak'ta ambalaj sektöründe çalışan işçileri taşıyan Mustafa P. (46) idaresindeki 35 S 87139 plakalı otobüs, iddiaya göre frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıkarak önce 07 JK 940 plakalı otomobile sonra beyaz eşya satan mağazaya çarptı.Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan 12 işçi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Bir bölümü mağazaya giren otobüs, içeride bulunan beyaz eşyalara hasar verdi.Yaralılar sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Çarpma Anı Hastane Beyaz Eşya Sağlık Ekipleri İşçi Servisi 

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