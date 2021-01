İzmir'in göbeğinde ama yıllardır doğal gaz bekliyor

-Levent Mahallesi Muhtarı Adnan Ateş ile röp

-Mahalle sakinleri ile röp



İZMİR



- İzmir'in merkez ilçelerinden olan Konak'a bağlı Levent Mahallesi, büyükşehrin göbeğinde olmasına rağmen doğalgazdan mahrum kaldı. Tüm taleplerine rağmen yıllardır doğalgaza kavuşamadıklarını belirten mahalle sakinleri, "Evlerimizde sobadan, tüpten kurtulmak istiyoruz fakat sesimizi duyan, bizimle ilgilenen olmuyor" diye sitemde bulundular. Levent Mahallesi’nde yıllardır döşenmeyen doğalgaz hattı mahalle sakinlerini mağdur ediyor. İzmir’in merkezi bir bölgesinde yaşıyor olmalarına rağmen doğalgaz bulunmaması sebebiyle evlerinde klima, soba ve tüp kullanan mahalle sakinleri, gelen elektrik faturalarının yüksekliğinden ve sobanın yaydığı kirlilikten yakınıyor. Doğalgaz firmasına defalarca başvuran ve hattın döşenmesi için yaklaşık 4 yıl önce 500 imza toplayan vatandaşlar, bir sokak yanlarında bulunan Zeytinlik Mahallesi’nde doğalgaz hattının bulunduğunu söyleyerek kendi mahalleleri için de hattın döşenmesini talep ediyor. Levent Mahallesi Muhtarı Adnan Ateş, yıllardır doğalgaz hattının döşenmesi için mücadele verdiklerini ifade ederek, “Mahalle halkı olarak doğalgaza müracaat ettiğimizde bizden abone toplamamızı istediler. Biz de abonelerimizi topladık ve teslim ettik. 3-4 yıldır sürekli görüşüyoruz ancak yetkililer sürekli bizi erteliyorlar. Mahallemizdeki insanlar çoğunluk olarak orta yaşın üzerinde. Soba ve klimayla ısınmaktan dolayı hem ekonomik hem de farklı yönlerden zorluklar yaşıyorlar. Köylere kadar ulaşan doğalgazın İzmir’in merkezinde olmamasını anlamıyoruz. Bu hizmetten neden yararlanamıyoruz? Elektriğimiz, suyumuz ve telefonumuz varsa neden doğalgazımız olmuyor? Yetkiler ne ‘geleceğiz’ ne de ‘gelmeyeceğiz’ diyorlar ve bizi sürekli erteliyorlar. Hemen yanımızda bulunan Zeytinlik Mahallesi’nde doğalgaz hattı var. Fakat bir sokak yanında bulunan bizim mahallemizde yok. Cumhurbaşkanımız 2023’e kadar doğalgazın girmeyeceği sokak kalmayacak demişti. Biz de bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Mahalle olarak herkes doğalgazı istiyor. Bana gelip 'Muhtarım doğalgaz ne zaman geliyor?' diye soruyorlar. İnsanlara tarih veremiyorum. Bir an evvel yetkililerin bizim sesimizi duymalarını istiyoruz. Bu mahalle bu hizmeti istiyor” diye konuştu.

Mahallede yaşayan diğer vatandaşlar da elektrik faturalarının yüksek gelmesinden ve sobanın yaydığı kirlilikten dolayı bir an evvel doğalgaz kullanmak istediklerini söylediler. (SY-ÖA)



