İzmir'in Çernobiline karşı 93’lük Mehmet Dede eylemde

- İzmir’in Çernobili olarak bilinen eski kurşun fabrikasındaki radyoaktif atıkların temizlenmesi için Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın başlattığı “Duran Adam” eylemine katılan 93 yaşındaki Mehmet Öner, alanın temizlenmesi için yapılacak her çalışmaya destek vereceğini söyledi.



Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi’nde, İzmir’in Çernobili olarak bilinen radyoaktif atıkların alandan kaldırılması için Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda tarafından “duran adam” eylemi başlatılmıştı. Eyleme katılanlar arasından en çok dikkat çeken ise 93 yaşındaki Mehmet Öner oldu. Cilavuz Köy Entitüsü’nde 1948 yılında mezun olduktan sonra 40 yıl öğretmenlik yapan Mehmet Öner, Emrez Mahallesi’nde oturan kızını ziyaret ettiğinde mahallede genzini yakan bir koku olduğunu fark etti. Öner, kızına kokunun kaynağını sorduğunda eski kurşun fabrikasının bacalarından çıkan dumanların kokuya neden olduğunu öğrendi. Fabrikanın yıllarca insan sağlığını ve doğayı etkilediğini söyleyen Mehmet Öner, “Kızımı ziyaret ettiğimde kokuyu hissediyor, yağmurla birlikte çevreye yayılan pisliklere görerek şahit oluyordum. Fabrikanın bacalarından yükselen dumanlar insanların nefes almasını zorlaştırıyordu. Mermi sıkıldığı zaman ortaya çıkan barut kokusu gibi bir koku yayılıyordu fabrikadan. Zehir saçan bir kokuydu o. Yağmur yağınca fabrika bahçesinden pis sular mahalleye akıyor ve çocuklar bu sularda oynuyordu. Çocukları gözlemlediğimde fabrika atıklarının sağlıklarını etkilediğini, onlarda iz bıraktığını görebiliyordum” diye konuştu.

"Bu alan yine zehir saçıyor" Tesisin kurşun fabrikası olduğunu ve radyasyon yaydığını yıllar sonra öğrendiklerini ifade eden Mehmet Öner, “Bu alan yine zehir saçıyor. İnsanları bu atıklardan kurtarmak için Belediye Başkanımız Halil Arda’nın mücadele verdiğini görüyorum. Başkanımız bu alanı bir hasta gibi tedavi etmek için mücadele veriyor. Belediyemiz sağ olsun temizlenmesi için uğraşıyor. Devletimizin de buraya el atması, buranın hastalığını temelinden kurutması gerekiyor. Tüm kurumların birleşip buraya bir çare bulmasını istiyorum” dedi.

Alanın temizlendikten sonra park yapılmasını ve bölgede yaşayan insanların kullanıma sunulmasını istediğini ifade eden Öner, “Buranın temizlenmesi için yapılacak her çalışmaya, her türlü mücadeleye ben de destek vermeye devam edeceğim” diyor. (HG-