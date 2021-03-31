İzmir'i canından bezdiren azılı hırsız tutuklandı.. 200'den fazla suç kaydı var



- İzmir'de 200'ü aşkın hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve İzmirlileri adeta canından bezdiren P.Ü. (13), motosiklet hırsızlığından tutuklandı. İzmir'in çeşitli ilçelerinde gerçekleştirdiği hırsızlık suçlarıyla kenti adeta canından bezdiren 13 yaşındaki P.Ü., yine motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı. 200'ü aşkın hırsızlık suçundan kaydı bulunan P.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Buca ilçesinde motosiklet hırsızlığı ihbarı alan ekipler, adresteki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık yapan şüphelinin P.Ü. olduğu tespit edildi. P.Ü., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen P.Ü. tutuklandı. 200'ü aşkın suç kaydı olduğu ve geçtiğimiz günlerde Manisa'da bir yurda yerleştirildiği öğrenilen P.Ü.'nün, oradan kaçıp motosiklet çalarak tekrar İzmir'e geldiği ortaya çıktı. P.Ü.'nün hırsızlık yaptığı anlar ise, güvenlik kameralarına yansıdı.



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