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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - Fırtına nedeniyle Kemalpaşa'da Kuyucak Camisi'nin minaresi bir evin bahçesine yıkıldı

İZMİR - Fırtına nedeniyle Kemalpaşa'da Kuyucak Camisi'nin minaresi bir evin bahçesine yıkıldı

- Kemalpaşa ilçesinde Kuyucak Camisi - Fırtınadan yıkılan minareGÜNCELLEME - İzmir 'de kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi - VAPUR SEFERLERİNİN NORMALE DÖNMESİ VE DETAYLAR EKLENDİİZMİR (AA) - İzmir 'de kısa süreyle etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.Sıcak havanın etkili olduğu İzmir 'de saat 15.00 civarında kuzey ilçelerinde denizde başlayan fırtına, Karaburun, Urla ve Foça ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.Aniden çıkan fırtına nedeniyle dışarıda bulunan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Bergama ilçesinde fırtınayla dolu yağışı da etkili oldu.Ulaşımda aksamalara neden olan fırtına nedeniyle seyir halindeki çok sayıda araç, yol kenarında durakladı.Bazı ilçelerde binaların çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi. Kemalpaşa ilçesinde Kuyucak Camisi'nin minaresi bir evin bahçesine yıkılırken Ravza Camisi'nin minaresinin de üst bölümü koptu. - Ağacın yıkılma anı kameraya yansıdıKemalpaşa'da bir trafoda fırtına kaynaklı arıza nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. İlçede etkili olan toz fırtınasında bir ağacın yıkıldığı anlar ise kameralara yansıdı.Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir Körfezi'ndeki vapur seferleri saat 16.15 itibarıyla iptal edildi. Koşulların normale dönmesiyle seferler, saat 17.40'da yeniden başlatıldı. - Semt pazarında bir kişi yaralandıFırtınaya kent genelindeki semt pazarlarında yakalananlar zor anlar yaşadı. Şemsiyelerin ve tezgahların hasar gördüğü fırtına nedeniyle Gaziemir ilçesindeki 9 Eylül Mahallesi pazar yerinde bir kadın, başına çadır direği çarpması sonucu hafif yaralandı. Pazar yeri yanındaki otluk arazide elektrik tellerinin kopması sonucu yangın çıktı. Yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.Öte yandan fırtınaya denizde yakalanan çok sayıda teknenin zorlukla karaya çıktığı belirtildi.

Semt Pazarları Akalan Kamera Dolu Yağışı Sağanak 

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