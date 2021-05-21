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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İZMİR - Dikili'de fırtınanın etkisiyle taşan deniz sahil şeridini su altında bıraktı

İZMİR - Dikili'de fırtınanın etkisiyle taşan deniz sahil şeridini su altında bıraktı

- 75. Yıl Parkı girişi - Parkta hasarın meydana gelmesi - Fırtına nedeniyle oturma alanlarının sökülmesi - Park ve sahil yolunun sular altında kalması - İzmir 'in Dikili ilçesinde fırtına nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı - Kıyıya bağlı 25 teknede ağır hasar oluştu, denizin taşması sonucu sahildeki bir çocuk parkı su altında kaldıİZMİR (AA) - İzmir 'in Dikili ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle kıyıya bağlı bazı balıkçı tekneleri su alarak battı.İlçede sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.Sevgi Yolu mevkisinde kıyıya bağlı bulunan yaklaşık 10 balıkçı teknesi, fırtınanın etkisiyle su alarak battı. Birbirine çarparak parçalanan teknelerden kopan parçalar kıyıya vurdu.Sahil şeridine gelen balıkçılar, teknelerini fırtınadan kurtarmak için çalışma yürüttü.Öte yandan Dikili Kaymakamlığından yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı, ilk belirlemelere göre 25 teknenin ağır hasar gördüğü belirtildi.Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ile ilçe belediyesi ekiplerinin bölgede çalışmalara devam ettiği ifade edilen açıklamada fırtınanın sona ermesiyle kesin hasar tespit çalışmalarına başlanacağı kaydedildi.Öte yandan fırtınanın etkisiyle taşan deniz, Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Parkı ve sahil şeridini su altında bıraktı.Bölgedeki oturma alanları ile çocuk parkında hasar oluştuğu gözlendi.

Sahil Yolu Balıkçı Teknesi Hasar Tespit Çocuk Parkı Irak 

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