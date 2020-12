İzmir’de sessiz yeni yıl akşamı

--Drone görüntüsü



- İzmir, 80 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sessizliğe büründü. Her yeni yılda sabahın ilk ışıklarına kadar sokakları dolduran İzmirliler birer birer evlerine çekildi. İzmir’in boş cadde ve meydanları havadan görüntülendi. Yeni yılda uygulanacak 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibariyle başladı.

Yeni yıl coşkusunu her yıl Cumhuriyet Meydanı’nda sabahın ilk ışıklarına kadar yaşayan İzmirliler, evlerine çekildi. 2020’nin son saatlerinde boş cadde ve meydanlar havadan görüntülendi. Emniyet denetimleri İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, 4 Ocak 2021 sabahı saat 05.00’e kadar uygulanacak tedbirler kapsamında bu akşam 18.00 itibariyle denetimlere başladı.

Yılbaşını da kapsayan kısıtlama boyunca, il genelinde oluşturulan yaklaşık 400 uygulama noktasında yapılacak denetimlerin yanı sıra 450 resmi ekip ve 80 yunus unsuru devriye ve kontrol çalışmaları yapacak. 4 deniz ve 2 hava aracının da katılacağı kontrollerde her gün 5 bin polis görev alacak. Asayiş birimleri ve ilçe emniyet müdürlüklerince otel ve konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, marketler, bakkallar kontrol edilerek tedbirlere aykırı davranışta bulunanlara ceza işlemi uygulanacak. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise 24 saat sanal devriye yaparak özellikle sosyal medyada tedbirlere aykırı davranışlarda bulunan ve paylaşan şahısların tespitini yapacak. İnternet yayını ile program İzmir Büyükşehir Belediyesi de hazırladığı yılbaşı programını İzmirTube üzerinden yayınlayacak. 23.40’ta Saat Kulesi’nde ışık şovu ve 23.45’te piyano dinletisi gerçekleştirilecek. 23.55’te Büyükşehir’in özel bir gösterisi Saat Kulesi’ne yansıtılacak. 24.00’te ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yeni yıl mesajı yayımlanacak. Öte yandan İzmir’deki toplu ulaşım sefer tarifeleri de kısıtlamadan muaf olacaklar için yeniden düzenledi.

