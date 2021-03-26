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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir’de ormanlık alanda kafatası ve kemik parçaları bulundu

İzmir’de ormanlık alanda kafatası ve kemik parçaları bulundu

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Polis Bild Ormanlı Harekete Geç 

-- İzmir Adli Tıp Kurumundan genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Bornova ilçesinde ormanlık alanda kadına ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. İzmir’in Bornova ilçesi Çamlıkule Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde, bir vatandaş ormanlık alanda kemik parçalarının olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, kemik parçalarının bulunduğu noktaya geldi. Yapılan ilk incelemede kemik parçalarının bir kadına ait olabileceği değerlendirilirken, İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şubesi ekipleri, kemiklerin bulunduğu noktada geniş çaplı bir inceleme yaptı. Bulunan kemik parçalarının kafatası ve kaburgaya ait olduğu öğrenilirken, savcının incelemesinin ardından kemik parçaları İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürerken, kemik parçaları ve kafatasının 3-4 yıl önce ölen bir kişiye ait olduğu düşünülüyor.
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