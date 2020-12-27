İzmir’de gecenin sessizliğini bölen kavga: 4 yaralı



- İzmir’in Karabağlar ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken, çok sayıda kişi ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay, gece saatlerinde Sarıyer Mahallesi 5682 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan komşular arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından çok sayıda kişi kavgaya karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ve bekçi ekibi sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kavgaya kısa sürede müdahale ederek olayların daha da büyümesini önlendi. Yaşanılan kavganın ardından sokak içerisinde çok sayıda cam kırıklarının olduğu görülürken, 1’i kadın 4 kişinin darp sonucu yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili çok sayıda kişi ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan, yaralılar tedavileri yapılmak üzere Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili havaya ateş açılarak kullanıldığı değerlendirilen bir pompalı tüfeğe ekipler tarafından el konuldu. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



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