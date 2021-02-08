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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir’de etkili olan fırtına nedeniyle deniz taştı, tekneler battı

İzmir’de etkili olan fırtına nedeniyle deniz taştı, tekneler battı

-Batan teknelerden görüntü

Gesi 

--Devrilen ağaçlardan görüntü
--Uçan çatıdan görüntü
--Göle dönen tramvay yolundan görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de etkili olan fırtına nedeniyle deniz taştı, denizin taşması sonucu çok sayıda tekne battı, ağaçlar devrildi bazı binaların çatıları uçtu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan kuvvetli fırtına ve sağanak ikazının ardından gün içerisinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok ilçesinde ağaçlar devrilirken, bazı binaların ise çatıları uçtu. Çok sayıda tekne battı Karşıyaka bölgesinde fırtınanın denizi taşırması sonucu tramvay yolu adeta göle döndü. Denizde meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle ise Bostanlı Balıkçı Barınağında demirlemiş şekilde bulunan çok sayıda tekne su alarak battı. Deniz ulaşımına fırtına engeli Öte yandan, kentte etkili olan fırtına nedeniyle İZDENİZ tarafından yapılan açıklamaya göre, ““Sayın yolcularımız; olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 13.00 itibariyle araba vapuru seferlerimiz dahil tüm seferlerimiz geçici sureyle iptal edilmiştir” denildi. (Mİ-
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