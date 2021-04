İzmir'de depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor

-- Çalışmalardan ve işçilerden görüntü

( İZMİR -DRONE)- TOKİ tarafından depremzedeler için inşa edilen konutlar yükseliyor İZMİR



- 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen depremde, evleri ağır hasar gören depremzedeler için Bayraklı ilçesinde TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından inşasına başlanan konutlar yükselmeye başladı.

3 bin 500 konutluk projenin ilk etabında 397 konutun yıl sonu itibarı ile hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde ağır birçok binada yıkım ve ağır hasar oluşturdu. Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yakınında bulunan rezerv alanda bulunan toplam bin 444 konutun temeli, 22 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir de katıldığı törende temeli atılmıştı. Depremde evleri yıkılan ve ağır hasar gören depremzedeler için TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından Bayraklı ilçesinde rezerv alanda yapılacak 3 bin 500 konuttan ilk etabı olan 397'sinde inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Özel alanda 3 ada üzerinde gerçekleştirilen projede 336 adet üç artı bir, 61 adet iki artı bir daire yapılması planlanırken, projesi, ihalesi ve denetimi TOKİ tarafından yapılan alanda ilk binaların da yükselmeye başladığı görüldü.

Planlanan sayıda binaların inşaatının bittikten sonra TOKİ tarafından gerçekleştirilecek ihalelerle 3 bin 500 konutun hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Öte yandan projede, 2 çocuk oyun alanı, bin 600 metrekare peyzaj alanı, 18 bin metrekare yeşil alan, 200 metre uzunluğunda bisiklet yolu ve 100 metre uzunluğunda yürüyüş yolunun bulunduğu bildirildi.

"Çalışmalarımız hızma devam ediyor" Rezerv alanda yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, çalışmaları hızla sürdürüldüğüne değindi. Albayrak, "30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak depremden ağır hasar gören vatandaşlarımızın evlerini teslim edebilmek için proje çalışmalarımızı hızla bitirdik. Şu an itibari ile Bayraklı bölgesindeki 7 proje alanında konut yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Aynı zamanda Şehir Hastanesinin yan tarafında bulunan 375 hektarlık alandada ilk etapta 3 bin 500 konut üretmek üzere çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Bu alanda yapacağımız konutlarla ilgili, ilk etapta 397 konut yapımıyla ilgili, Toplu Konut İdaremiz tarafından çalışmalara başlanmış bulunuyor. İlk etaptaki bu çalışmalardan inşaa edilecek olan 34 tane bloğun bulunduğu alanda 4 blok için zemin çalışmaları bitirildi. Beton imalat çalışmaları şu an devam ediyor. Hızlı bir şekilde diğer bloklarda da zemin çalışmalarımız devam ediyor. Bu alan bittiğinde ağır hasarlı evi bulunan vatandaşlarımızın dairelerini, yıl sonuna kadar kendilerine teslim etmek için çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor" dedi.

Yeni bir şehir alanı oluşacak Öte yandan projenim tamamlanmasının ardından burada yeni bir şehir alanının oluşacağına dikkat çeken Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, "375 hektarlık alanda yaklaşık 8 bin konut üretme şansımız var burada. Bunun planlaması Bakanlığımız tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Sayın Bakanımız da ilde depremzede vatandaşlarımızla ilgili, yapmış olduğumuz çalışmaları an be an takip ediyor ve bizlerden bilgi alıyor. Bu alan bittiğinde, sosyal donatı alanlarıyla, bağlantı yollarıyla, yeşil alanlarıyla yeni bir şehir alanı da oluşmuş olacak ve vatandaşlarımız yeni bir yaşam alanına bu bölgede kavuşmuş olacak" sözlerine yer verdi. (AÇ-



