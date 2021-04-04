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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
İzmir'de aksiyon filmi gibi firar: Mahkemeye sevk edildiği sırada kaçan şahıs silahla vurularak yakalandı

İzmir'de aksiyon filmi gibi firar: Mahkemeye sevk edildiği sırada kaçan şahıs silahla vurularak yakalandı

Olay yerinden genel ve detay görüntüler

İlk Müdahale Polis Hastane Akalan Polis Ekipleri 

-Kaza yerinden görüntüler
-Adliye önünden görüntüler
-Şahsın ambulansa kaldırılma anından görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de polis ekipleri tarafından mahkemeye sevk edildiği sırada elleri kelepçeli olarak firar eden şahıs, polis ekipleri tarafından silahla vurularak yakalandı. İzmir’de E.A. isimli şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından elleri kelepçeli bir şekilde İzmir Adliyesine sevk edildiği sırada, akrabaları olduğu öne sürülen şahısların planlı bir kargaşa çıkarması sonucunda olay yerinden lüks bir araba ile kaçtı. Olay yerinden kaçtığı aracın 200 metre ileride kaza yapması sonucunda araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam eden E.A., viyadük ayaklarının altında bulunan çalılık alana saklandı. Firari E.A.'yı fark eden polis ekipleri, şahsa "dur" ihtarında bulundu ve ardından havaya ateş açtı. Uyarılara aldırmadan kaçmaya çalışan E.A., polis ekipleri tarafından vurularak yakalandı. E.A.'nın bacaklarından 3 kurşun yarası aldığı öğrenilirken, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.A., hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HP-AG-
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