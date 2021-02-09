Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir'de 33 bin litreden fazla sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 33 bin litreden fazla sahte etil alkol ele geçirildi

- Operasyona ait detay ve genel görüntü

( İZMİR ) - İZMİR

Polis 


- İzmir'in Bornova ve Konak ilçelerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 33 bin 600 litre sahte etil alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, burnu web ve Konak ilçelerinde 5 ayrı adreste sahte etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Gerçekleşen baskınlarda 5 ayrı adreste toplam 33 bin 600 litre sahte etil alkol ve etil alkol ambalajında kullanılan etiket ele geçirildi. Öte yandan olaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AÇ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı