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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İZMİR - Çıkan yangında bir işyeri kullanılamaz hale geldi

İZMİR - Çıkan yangında bir işyeri kullanılamaz hale geldi

- Yangın çıkan işyerinden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiİZMİR (AA) - İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde çıkan yangında bir işyeri kullanılamaz hale geldi.Cemal Gürsel Caddesinde bulunan 7 katlı binanın giriş katındaki bir işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürülen yangında, işyeri kullanılamaz hale geldi.Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis Bild Yangına Müdahale 

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