İZMİR - Çıkan yangında bir işyeri kullanılamaz hale geldi
- Yangın çıkan işyerinden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiİZMİR (AA) - İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde çıkan yangında bir işyeri kullanılamaz hale geldi.Cemal Gürsel Caddesinde bulunan 7 katlı binanın giriş katındaki bir işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürülen yangında, işyeri kullanılamaz hale geldi.Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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