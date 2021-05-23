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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
İzin belgesi olmadan sokağa çıktı, 2 günde 6 bin 300 TL para cezası yedi

İzin belgesi olmadan sokağa çıktı, 2 günde 6 bin 300 TL para cezası yedi

Şahıs hakkında ekiplerin tutanak tutmasından görüntü

Para Cezası Polis Merkezi Cep Telefonu Polis Ekipleri Basın Mensupları 

-Şahısın basın mensuplarına tepki göstermesi
-Şahsın polis aracına bindirilmesi
-Denetimlerden görüntüler

( KOCAELİ )- Kısıtlamayı ihlal eden şahıs ekipleri cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı- Ceza yiyen şahıstan basın mensuplarına tepki: "Adam ol" KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan bir şahıs, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesi ile 2 günde 6 bin 300 TL para cezası yedi. Polis ekiplerini cep telefonu ile görüntülediği için polis merkezine götürülen şahıs, basın mensuplarına da tepki gösterdi. Olay, Kocaeli'nin İzmit İlçesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvarda sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile denetim yapan trafik polisler, bulvarda yürüyen bir vatandaşı durdurdu. Ekipler durdurdukları E.K. isimli şahsa, sokağa çıkma izin belgesi ve kimlik sordu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerinde şahsın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlendi. Hastaneye gitmek için evinden çıktığını söyleyen şahıs, tutanak tutmak zorunda olduklarını söyleyen polis ekiplerine tepki göstererek cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı. Basın mensuplarına tepki gösterdi Kendilerini görüntüleyemeyeceğini söyleyen polis ekipleri, kontrollerde E.K. isimli şahsın cezaevinden izinli olarak çıktığı ve dün de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesi ile hakkında idari para cezası uygulandığı belirlendi. Şahıs, kendisini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına, "Adam ol" diyerek tepki gösterdi. Polis merkezine götürüldü Polis ekipleri, tüm uyarılarına rağmen şahsın kendilerini görüntülemeye çalışmaya devam etmesi sebebi ile polis merkezine götürüldü. Ayrıca şahsa, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesi sebebi ile 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Şahsın iki günde 6 bin 300 TL para cezası yediği öğrenildi. (MK-
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