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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İz takip köpeği ‘Pipet’ yaralı ördeğin hayatını kurtardı

İz takip köpeği ‘Pipet’ yaralı ördeğin hayatını kurtardı

İz takip köpeği Pipet'in yaralı ördeği sudan çıkartıldığı görüntüler

Kamera Sudan Cep Telefonu 

-Doğaya salınma görüntüler

( ARTVİN )- Jandarma ekipleri yaralı ördeğin tedavisini ardından yeniden doğaya saldı ARTVİN

- Artvin İl Jandarma Komutanlığına Bağlı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kemalpaşa ilçesinde devriye sırasında Karaosmani’ye deresinde yaralı Yeşilbaş ördek fark etti. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bünyesinde bulunan iz takip köpeği ‘Pipet’ ekiplerin komutlarıyla dereye atlayarak yaralı ördeği gagasından tutarak kıyıya getirdi.Kanat kısmından yaralı olan ördek uzman veteriner ekiplerince tedavi edildi. Tedavinin ardından Yeşilbaş ördek, Artvin İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim ekiplerince yeniden doğaya salındı.İz takip köpeği hassas burunlu Pipet ’in yaralı ördeği sudan çıkartıp ekiplere teslim ettiği o anlar ise, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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