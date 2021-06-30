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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İtfaiye erleri yaralıyı güneşten montlarıyla korudu... Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

İtfaiye erleri yaralıyı güneşten montlarıyla korudu... Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza yapan araçlar

Polis Hastane Güvenlik Önlemi Gölgeli Yaralı Kadın 

-İtfaiye ekipleri yaralıyı ceketleri ile gölgelik yapmasi
-Yaralının yerde oturması
-Yaralı kadını sedyeyle almaları
-Ambulansa götürmeleri
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Van'ın Tuşba ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Kömürcüler Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 BEK 141 plakalı otomobille 65 AAC 911 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olası başka bir kazaya sebebiyet vermemek için bölgede geniş güvenlik önlemi alarak yolu tek şeritten trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri, ambulans gelene kadar otomobil içerisindeki yaralı kadının güneşten etkilenmemesi için montlarıyla gölgelik yaptı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza yapan araçlar ise olay yerinden kaldırdıktan sonra trafik normale döndü. (EKİP-ŞAK-Y)
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