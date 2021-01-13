Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Italia Viva partisinin lideri Renzi hükümetten çekildi

- İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Italia Viva partisinin lideri Renzi hükümetten çekildi

-Renzi’nin açıklamasından detay

( ROMA ) ROMA

Reality Show Basın Toplantısı Hükümet Sağlık Sistemi Basın Mensupları 


- İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından İtalia Viva (IV) partisinin lideri Matteo Renzi, hükümetten çekildiklerini açıkladı.
İtalya yönetimindeki koalisyon hükümetinin ortaklarından olan İtalia Viva (IV) partisinin lideri Matteo Renzi İtalya Senatosu’nda düzenlenen basın toplantısında, Tarım Bakanı Teresa Bellanova ile Aile Bakanı Elena Bonetti'nin istifa edeceğini ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ivan Scalfarotto da görevinden ayrılacağını belirterek, koalisyon hükümetinden çekildiklerini duyurdu. Ülkede hükümet krizi çıkararak pandemi sürecinde sorumsuzca davrandığı eleştirilerini cevaplayan Renzi, "Kurumlarda karşılaşılan bir siyasi kriz var zaten. Bu kriz uzun zamandan beri var ve bizim tarafımızdan çıkarılmadı. Dramatik bir pandemi ile karşı karşıyayız ancak bu, hükümeti ayakta tutan tek şey olmamalı" ifadelerini kullandı. Renzi, "Gerçeği konuşmak için cesaret gerekiyor. Demokrasi reality show değildir" dedi.
Bütçe değişikliğine onay vereceklerini ve hükümetin yanında olacaklarını ifade eden Renzi, Cumhurbaşkanı Sergio Matterella'ya güvendiğini vurguladı. Hükümet ortaklarından Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Andrea Orlando Renzi'nin çekilme kararını, "Bunu bedelini hepimiz ödeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Gün içinde Cumhurbaşkanı Mattarella'yı ziyaret eden Başbakan Giuseppe Conte, görüşme sonrası basın mensuplarına "Kriz mi? Umarım çıkmaz" yorumunda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Mattarella ise, Başbakan'dan kısa sürede belirsizliklerin çözülmesini istediğini ifade etmişti. İtalya’nın eski Başbakanı Renzi, bir süredir AB korona virüs (Covid-19) pandemisi destek fonlarının kullanımı hakkında Başbakan Conte'ye yoğun eleştirilerde bulunuyordu. Renzi, AB fonlarının özellikle sağlık sistemine olmak üzere, kültür gibi krizden en çok etkilenen sektörlere aktarılması gerektiğini savunuyor ve bir süredir Başbakan Conte'ye sert çıkışlarda bulunuyordu. Parlamentonun üst kanadı Senato'da 18 sandalyesi olan Italia Viva'nın, Conte başbakanlığındaki 5 Yıldız Hareketi (MS5), Demokrat Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) koalisyonundaki varlığı ile çoğunluk açısından kilit öneme sahipti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Orduda Kim Kardashian Alarmı!Orduda Kim Kardashian Alarmı!
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı