Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İsyanı kabahatinden beter...Alkollü ve ehliyetsiz işçi taşıyan sürücü kaza yapınca yakalandı, ekiplere böyle tepki gösterdi

İsyanı kabahatinden beter...Alkollü ve ehliyetsiz işçi taşıyan sürücü kaza yapınca yakalandı, ekiplere böyle tepki gösterdi

SÜRÜCÜDEN VE EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ

Hastane Akalan Araç Kullanmak Mevsimlik İşçi İsyan 

-MEVSİMLİK İŞÇİLERDEN GÖRÜNTÜ
-SERVİS ARACI GÖRÜNTÜSÜ
-DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazaya giden ekipler, sürücülerden birinin ehliyetsiz ve alkollü olduğunu belirledi. Şahsın daha önceden alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, Bahattin G, Cerrah Mahallesinde tarladan aldığı mevsimlik işçileri servis minibüsüyle evlerine bırakmak için yola çıktı. İddiaya göre, aniden sağından giden kuryeli motosiklet dengesini kaybederek düştü. Bunu gören sürücü aşağı inip motosikletli gencin yardımına koştu. Motosikletin altında kalan genç kurtarıldı. Bu sırada yaralamalı kaza ihbarı üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler sürücülerinin belgelerini aldı. Hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücü bir şeyinin olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi reddetti. Motosiklet sürücünün evraklarını kontrol eden ekipler herhangi bir eksiğinin olmadığı görünce gönderdi. Bahattin G'nin ise ehliyetinin olmadığı belirlendi. Alkol testinde sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine trafik ekipleri şahsa işlem yaptı. Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı şahsa 4 bin TL ceza kesildi. Servis sahibine de ayrıca 2 Bin 650 TL ceza uygulandı. İşçiler olay yerine gelen bir başka sürücü tarafından evlerine götürüldü.Ceza yediğini öğrenen sürücü isyan ederek, "Zaten yaktılar. Aile çökertmekten başka bir şey değil bunlar. Adam giderken durduğu yerde düşüyor, keşke durmasaydık, yürüyüp gitseydik. Adam ölse de durmayacaksın, ölse dahi hatalısın. Bana dört ay önce 400 promil çıkardılar, hastaneye gittik, yüze düştü. Nasıl oluyor bu iş? Bak yazık, günah, herkes evine ekmek götürüyor" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yaşla Gelen DeğişimYaşla Gelen Değişim
Hayatta 3. Tekerlek OlmakHayatta 3. Tekerlek Olmak
Kızlar Ve Esrarengiz OdalarıKızlar Ve Esrarengiz Odaları
En İlginç AnEn İlginç An
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı