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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstiklal Caddesinde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınları polis durdurdu

İstiklal Caddesinde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınları polis durdurdu

Polis ekipleri kadınların tartıması

Polis İzinsiz Yürüyüş Arbede Polis Ekipleri 

-Sloganlar
-Kadınları polislerin uyarması
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izinsiz olarak yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis ekipleri müsaade etmedi. Pankartlarla slogan atan kadınlarla polis ekipleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izinsiz bir şekilde yürüyüş yapmak isteyen bir grup kadın, Taksim Sıraselviler Caddesi'nde buluşarak İstiklal Caddesi'ne çıkmak istedi. Bu sırada barikat kurarak önlem alan polis ekipleri, ellerinde pankartla slogan atan kadınların geçişine izin vermeyerek, dağılmaları konusunda uyarılarda bulundu. Gruptaki bazı kadınlar barikat kuran polis ekiplerinin üzerine yürüyerek saldırdı. Kadınları sakinleştiren polis ekipleri ile izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Kadınlar bir süre sonra bölgeden ayrıldı.
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