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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 6 kişi yakalandı

İSTANBUL - Zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 6 kişi yakalandı

- Operasyondan görüntüler İstanbul 'da zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 6 kişi yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen operasyonda, 1'i eski banka çalışanı 6 kişi, zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Libya uyruklu doktor G.A.A.B'nin banka hesabındaki 200 bin doların, bilgisi dışında farklı hesaplara aktarıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.Polis ekipleri, eski banka çalışanı M.S'nin hesaptaki parayı, irtibatlı olduğu kişilerin hesapları ile kendi hesabına aktardığını belirledi.Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, M.S'nin de arasında bulunduğu 6 kişi gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dekont, belge, dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akalan Dolar Banka Hesabı 

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