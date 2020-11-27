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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Zeytinburnu'nda dilencinin üzerinde araba anahtarı ile yaklaşık 7 bin lira çıktı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda dilencinin üzerinde araba anahtarı ile yaklaşık 7 bin lira çıktı

- Dilencinin üzerinden çıkan paralardan görüntüler - Dilencinin yakalanma anı Zeytinburnu'nda dilencinin üzerinde araba anahtarı ile yaklaşık 7 bin lira çıktıİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde bir araba anahtarı ve yaklaşık 7 bin lira bulundu.Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gökalp Mahallesi'nde dilencilik yapan Ö.Y'yi yakalayarak Merkezefendi zabıta merkezine götürdü. Ö.Y'nin üst aramasında 125 avro, 300 dolar ve 3 bin 345 TL ile bir araba anahtarı bulundu.Kabahatler Kanunu'na göre hakkında yasal işlem yapılan dilencinin üzerinden çıkan paralar ise muhafaza altına alındı.Dilencinin para topladığı anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde dilencinin Zeytirburnu'na bir araçla geldiği, topladığı paraları başkasına verdiği görülüyor.

Avro Akalan Kamera Dolar Zabıta 

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