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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Virajı alamayan kamyon tramvay yoluna devrildi, 1 kişi yaralandı

İSTANBUL - Virajı alamayan kamyon tramvay yoluna devrildi, 1 kişi yaralandı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçtan görüntüler - Yola savrulan malzemelerin kaldırılmasıİSTANBUL (AA) - Fatih'te tekstil malzemesi yüklü kamyon tramvay yoluna devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Laleli Mahallesi Gençtürk Caddesi'nde seyreden Arif Kaya yönetimindeki 44 AAH 417 plakalı tekstil malzemesi yüklü kamyon, Ordu Caddesi'ne dönerken virajı alamayarak tramvay yoluna devrildi.Kazada yaralanan sürücü Kaya, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, kamyonda yüklü olan ve kaza nedeniyle etrafa savrulan tekstil malzemelerinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Hastane Sağlık Ekipleri Tekstil Malzemesi 

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