Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ”İstanbul Boğazı’nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ”İstanbul Boğazı’nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık”

Geminin görüntüsü

Çevre Kirliliği İngiltere Sosyal Medya Kuru Yük Gemisi Geçmiş Olsun 

-Yalıların görüntüsü
-Detay
-Paylaşım fotosu

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Boğazı’nda yaşanan gemi arızası ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul Boğazı’nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık. İstanbul'umuza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı. Rusya’dan İngiltere’ye giden Panama bandıralı River Elbe isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İstanbul Boğazı’nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık. RiverElbe gemisi; Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kıyı Emniyetimizin müdahalesi sonucu can/mal kaybı/çevre kirliliği yaşanmadan Ahırkapı açıklarına çekildi. İstanbul'umuza geçmiş olsun” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement