İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan aşı çağrısı

( İSTANBUL )- “Lütfen randevu alın, bir an önce arkadaşlarımız gelsinler aşı yapsınlar”- “Aşıyla ilgili bu sabah İstanbul ortalaması yüzde 71’e çıktı, ama biz yeterli görmüyoruz”- Vali Yerlikaya, 65 Yaş Üstü ve evde aşılama çalışmaları kapsamında Susam Kul’u ziyaret etti İSTANBUL



- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 65 yaş üstü ve evde aşılama çalışmaları kapsamına giren büyüklerimizden Susam Kul’u ziyaret etti. İstanbul'da 65 yaş ve üstü büyüklerin aşılama oranının yüzde 71’e çıktığını ifade eden Vali Yerlikaya, “Aşıyla ilgili bu sabah İstanbul ortalaması yüzde 71’e çıktı ama biz yeterli görmüyoruz. Kendi rızasıyla aşı olmak isteyen, randevu isteyen bütün büyüklerimize aşı yapıyoruz. Lütfen randevu alın, bir an önce arkadaşlarımız gelsinler aşı yapsınlar” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 65 yaş üstü ve evde aşılama çalışmaları kapsamına giren Susam Kul’u evinde ziyaret etti. Vali Yerlikaya’ya, Bahçelievler’deki ziyarette Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, İlçe Sağlık Müdürü Serap Sarıhan Akkum eşlik etti. Susam-Mustafa Kemal Kul ailesinin evine misafir olan Vali Yerlikaya, Kul ailesine sağlıklı günler dileyerek aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Vali Yerlikaya, Covid-19 salgınıyla ilgili dünyanın ulaştığı en önemli korunma yönteminin aşı olduğunu belirterek “Sağlıkçılarımız, huzur evinde kalan büyüklerimiz ve 70 yaşın üstünde olan büyüklerimizin ikinci doz aşılarını da yaptık. En riskli olan grup 65 yaş üstünde olan büyüklerimiz.” diyerek aşılamanın önemine değindi. İstanbul'da 65 yaş ve üstü büyüklerin aşılama oranının yüzde 71’e çıktığını ifade eden Vali Yerlikaya, “Aşıyla ilgili bu sabah İstanbul ortalaması yüzde 71’e çıktı ama biz yeterli görmüyoruz. Kendi rızasıyla aşı olmak isteyen, randevu isteyen bütün büyüklerimize aşı yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Aşı Olan Büyüklerimize Şifalar Diliyorum” Aşılanmayan kısmın üçte ikisinin kadınlardan oluştuğunu belirten Vali Yerlikaya, “Susam annemizin yanına geldim. Evine misafir oldum. Buradan İstanbul’daki bütün aşı olmamış annelerimizin ellerinden öpüyorum ve onlardan bir ricamız var. Lütfen randevu alın, bir an önce arkadaşlarımız gelsinler aşı yapsınlar. Böylece sizler de salgından en iyi şekilde korunur hale gelin. Biz sizin hep yüzünüzün gülmesini istiyoruz. Bugüne kadar aşı olan büyüklerimizin hepsine şifalar diliyorum.” diyerek mavi kategori hedefini hatırlattı. Evinde aşı olan 68 yaşındaki Susam Kul, “Ayağınıza sağlık. Ne güzel nimet kapılarımızı açarak geliyorsunuz. Allah daha güzel günler göstersin. Aşı olmayanlar olsunlar. Bizim gibi siz de aşı olun. İnşallah hayırlı olsun.” diye konuştu.

Maske, mesafe ve temizlik tedbirleri ile birlikte aşı olmanın da önemli olduğunu belirten Mustafa Kemal Kul ise, “Mutlak surette aşı olmamız gerekiyor. Ben iki aşımı da oldum. Dikkat edelim, aşı bir tedbir ancak maske, mesafe, temizliğe de dikkat edelim.” ifadelerini kullandı. Sohbetin ardından Susam Kul, aşılama çalışmaları kapsamında sağlık çalışanları tarafından evinde aşı oldu. (ZA-



