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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Üsküdar ve Sultangazi'deki denetimlerde farklı suçlardan aranan 58 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

İSTANBUL - Üsküdar ve Sultangazi'deki denetimlerde farklı suçlardan aranan 58 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

- Polis uygulamalarından görüntüler - Ele geçirilen ruhsatsız tabancalar ve kaçak nargile tütünüÜsküdar ve Sultangazi'deki denetimlerde farklı suçlardan aranan 58 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Motorize ve yunus ekiplerince yapılan kontrollerde, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan bir kişi de yakalandıİSTANBUL (AA) - Üsküdar ve Sultangazi'de yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan araması bulunan 58 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Büro Amirliği ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne Bağlı Yunus ekiplerince Üsküdar ve Sultangazi'de asayiş ve koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.Toplam 16 noktada, 60 ekip ve 50 motorize ekibin katıldığı uygulamalarda 20 bin 122 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi.
Denetimlerde, farklı suçlardan aranan ve firari olan 58 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca yakalanan "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranması bulunan Ö.F. Ü. de adli mercilere gönderildi. - 2 bin 820 araç kontrol edildiİhbar ve anonsları değerlendiren ekipler, iş yerinden hırsızlık yapan 2 şahsı da yakaladı.Denetimlerde, 2 bin 820 aracın kontrolü sağlanırken, ruhsatsız tabanca bulunduran 2 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı. Bir araçta 58 kaçak nargile tütünü ve 4 karton kaçak sigara ele geçirildi.Alkollü, sürücü belgesiz araç kullandıkları tespit edilen iki şahsa cezai işlem uygulandı. Ekipler, Sultangazi ve Üsküdar'daki 35 metruk bina ve 65 çocuk parkını da kontrol etti. Uyuşturucu madde bulunduran iki şahıs adli makamlara gönderildi.

Koronavirüs Sürücü Belgesi Terör Örgütü Çocuk Parkı Kaçak Sigara 

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