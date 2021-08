İstanbul'un trafiği en yoğun olduğu bölgelerden Ordu Caddesi yayalaştırıldı

-Caddeden detaylar

-İnsanlar yürürken detay

-Başkan röportaj



( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL



- İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri olan Ordu Caddesi, UKOME kararı doğrultusunda yayalaştırıldı. Bölgede gürültü kirliliğinin önüne geçildiğini söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Şu an dünyanın her yerinde özlenen şey sokaklara yayaların hakim olmasıdır. Şu anda burası bir ticaret bölgesi ve sokaklarda hem ticaret maksadıyla gelen insanlar hem vatandaşlar hem de turistler ve esnaflar mutlular" dedi İstanbul Fatih Belediyesi'nin yürüttüğü "Ordu Caddesi ve Çevresi Yayalaştırma ve Kontrollü Trafik Sirkülasyonu Projesi" İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararıyla hayata geçirildi. Ordu Caddesi ve çevresi Laleli alt caddeleri de dahil olmak üzere gürültü kirliliğini, araçların oluşturduğu yoğunluğu ortadan kaldırmak, tarihi ve kültürel mekanları ziyarete gelen turistlerle ticaret amaçlı gelen yerli ve yabancı vatandaşların huzurlu bir ortamda alışveriş ve ziyaretlerini yapmak üzere proje yürürlüğe girdi. UKOME kararı doğrultusunda, bölgede yayalaştırma kararı bulunan 59 cadde ve sokağa ilaveten 28 cadde ve sokak daha yayalaştırılarak Tramvayın geçtiği Ordu Caddesi dahil toplamda 16 cadde ve sokakta kontrollü trafik sirkülasyonu sağlanmaya başladı.

Alanına karar doğrultusunda araç trafiğine kapatılan ordu caddesi ve çevresi havadan görüntülendi. Trafik nedeniyle aşırı yoğun olan ordu caddesi yayalara kaldı. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan Ordu Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Bölge esnafının sorunlarını dinleyen Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Ordu Caddesi ve çevresinde gürültü kirliliğini ve araçların oluşturduğu yoğunluğun tamamen ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Turan Ordu Caddesi'nde trafiğin kontrollü olarak sağlandığını vurgulayarak, "Burada günün saat 10.00 ile 21.00 arasında ticari maksatla mal yükleyen kayıtlı kamyon ve kamyonetler, ticari taksiler ve yine TÜRSAB'a bağlı araçlar kimisi 20 kimisi 30 dakika kalış süreleri var yani burada kontrollü trafik oluşturuldu. Tabi yapılan proje yıllardır burada beklenen buradaki kaosu bitirecek olan bir karardı. Bu karar 2016 yılında UKOME'nin aldığı bir karardı. 2020 yılında bazı revizeler yapıldı. Ve şu anda 10 gündür uygulamaya geçtik. Sizin de gördüğünüz gibi şu an dünyanın her yerinde özlenen şey sokaklara yayaların hakim olmasıdır. Şu anda burası bir ticaret bölgesi ve sokaklarda hem ticaret maksadıyla gelen insanlar hem vatandaşlar hem de turistler ve esnaflar mutlular" dedi.

"Bölgede kırka yakın zabıta personelimiz görev yapıyor" Başkan Turan, Ordu Caddesi üzerinde yaklaşık kırka yakın zabıtanın her noktada görev yaptığını belirterek, "Buraya ticari ve turizm maksadıyla gelen araçlar ya da firmalar bizlere bu ticari araçların plakalarını verdiklerinde plaka tanıma sistemine tanımlıyoruz. O araçlar kapıya yanaşır yanaşmaz otomatik kapı açılmış oluyor" ifadelerini kullandı. İncelemelere Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca da katıldı.

Eyyüpkoca burada yaptığı açıklamada "Emek verdiğimiz arkasında durduğumuz olmasını çok istediğimiz bir projeydi" dedi.

Vatandaşların ve esnafın projeden memnun kaldıklarını söyleyen Eyyüpkoca "Esnafın yüzü gülüyor. Turistlerin yüzü gülüyor. Şahane bir proje herkes huzurlu ve olumlu bakılıyor projeye çünkü en azından alanda araç yok. Araçlardan kaynaklı gaz ve egzoz kirliliği yok inanılmaz bir sessizlik ve huzur var" diye konuştu.