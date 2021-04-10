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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'un göbeğinde şaşkına çeviren olay.. Aç kalan Şahin kent merkezine indi

İstanbul'un göbeğinde şaşkına çeviren olay.. Aç kalan Şahin kent merkezine indi

Yırtıcı Şahin kuşu

Yırtıcı Kuş Ormanlı Saldırı Irak 

-Detay
-Röportaj
-Şahinin özgürlüğe bırakılması

( İSTANBUL -ÖZEL) - İstanbul’da aç kalan yırtıcı Şahin kent merkezine indi İSTANBUL

- İstanbul’un Kartal ilçesinde aç kalan yırtıcı şahin kuşu, güvercinlere saldırdı. Şahin kuşunun saldırısını gören güvercin sahibi güvercinin kurtararak, yırtıcı Şahin kuşunu doğal ortamına bıraktı. Olay, geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında Kartal’da Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Moto kurye Timur Karataş, evinin önünde kuşlarını beslediği sırada yırtıcı Şahin bir anda ortaya çıkarak güvercinlere saldırdı. Güvercini pençeleriyle yakalayan Şahin kuşu kargaşada güvercinle yere düştü. Timur Karataş hızlıca Şahin kuşunu yakalayarak, güvercinini kurtardı. Daha aç kalan yırtıcı Şahin kuşuna et yedirerek karnını doyurdu. Daha sonra motosikletine binerek yırtıcı Şahin kuşunu ormanlık alana götürdü. Yolda motosiklet üzerindeki Karataş’ın elindeki Şahin kuşunu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Ormanlık alana gelen Timur Karataş, arkadaşıyla birlikte yırtıcı Şahin kuşunu doğal ortamına bıraktı. Yırtıcı Şahin kuşu havalanarak özgürlüğe kanat çırptı. “Güvercin beslediğimiz korkmadan kurtardık” Yırtıcı Şahin kuşunun güvercinlere saldırdığını belirten motokurye Timur Karataş, Biz evimizin önünde motosikletimizi tamir ederken güvercinlerimize yem veriyorduk. Bir anda Şahin kuşu güvercinlerimize saldırdı. Kuş beslediğimiz için korkmadan hızlıca güvercinimizi kurtardık. Aç kalan şahin kuşunun karnı doyurduk. Doğal yaşamına bırakıyoruz.” diye konuştu.
“Bizim yerimizde başkası olsa satmaya çalışırdı” Timur Karataş’ın arkadaşı ise, “ Aç kaldığı için şehir merkezine inerek güvercinlerimize saldırdı. Bizde güvercinlerimizi kurtardık. Bizim yerimizde başkası olsa bu yırtıcı kuşu beslemeye çalışır, satmaya çabalar. Biz doğal ortamına bırakıyoruz” diye konuştu.

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