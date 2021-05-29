İstanbul’un Fethi’nin 568. yıldönümü Haliç Kongre Merkezi’nde etkinliklerle kutlandı

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümünü Haliç Kongre Merkezi’nde etkinliklerle kutlandı. İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümünü Haliç Kongre Merkezi’nde kutlandı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Etkinlik kapsamında mehteran gösterisi ile drone, mapping ve ışık şovu yapıldı. Görsel etkinliklerin ardından sanatçı İskender Paydaş sahneye çıkarak ‘Zamansız Şarkılar’ senfonik konserini verdi.
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