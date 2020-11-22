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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Ümraniye'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - Ümraniye'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

- Ümraniye'de yangın çıkan evden görüntü - İtfaiyecilerin yangın söndürme çalışmaları - İtfaiye araçlarından görüntüÜmraniye'de bir evde çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. Esenkent Mahallesi, Ulutekin Sokak'ta bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri de evde mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı. Çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Yangında, dumandan etkilenen kişilere sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Polis Sağlık Ekipleri 

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