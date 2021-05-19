İSTANBUL - Tuzla'da lojistik firmasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
- Yangından görüntülerTuzla'da lojistik firmasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyorİSTANBUL (AA) - Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lojistik firmasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Sanayi bölgesindeki firmaya ait deponun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların birçok noktadan görüldüğü yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
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