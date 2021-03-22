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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Tuzla'da folyoyla sarılan çuval içerisinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL - Tuzla'da folyoyla sarılan çuval içerisinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiTuzla'da folyoyla sarılan çuval içerisinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı - Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede cesedin Rafet Nazlı'ya ait olduğu tespit edildi - Başına aldığı sert cisim darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Nazlı'nın cinayetine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - Tuzla'da folyoyla sarılan bir çuval içerisinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Mart'ta saat 12.14 sıralarında İstasyon Mahallesi Sevenler Sokak'taki bir dairede folyo ile sarılıp bantlanan çuvalda bir erkek cesedi bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin Rafet Nazlı'ya ait olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede Nazlı'nın, başına aldığı sert cisim darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.Polis, yaptığı çalışmanın ardından cinayet zanlısı eski ev arkadaşı Kazım Y'yi Tuzla'da yakaladı.Şüpheli, polise verdiği ifadesinde Rafet Nazlı'nın kendisini uyuşturucu madde kullanmaya alıştırdığını ve aralarında bulunan alacak verecek meselesi yüzünden 12 Mart'ta tartışma çıktığını anlattı.Şüpheli Kazım Y, tartışma sonrası eve gelen arkadaşı Mustafa K. ile birlikte 12 Mart'ta Nazlı'yı öldürdüklerini söyledi.

Polis, Mustafa K'yi de gözaltına aldı.Mustafa K. cinayeti kendisinin işlemediğini, cesedin sarılmasına yardım ettiğini anlattı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - Olay19 Mart'ta İstasyon Mahallesi Sevenler Sokak'taki Rafet Nazlı'nın evine bıraktığı eşyalarını almak için gelen S.T. isimli kadın, kapıyı açan olmaması üzerine, çilingir yardımıyla içeri girdiğinde kan izleri bulunan bir çuval görmesi üzerine durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede üzeri folyo ile sarılıp bantlanan çuvalda, 35 - 40 yaşlarındaki bir erkek cesedi olduğu belirlenmişti.

Uyuşturucu Madde Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

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