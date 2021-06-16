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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Tuzla'da asayiş uygulamasında firari 45 şahıs yakalandı

İSTANBUL - Tuzla'da asayiş uygulamasında firari 45 şahıs yakalandı

Tuzla'da asayiş uygulamasıİSTANBUL (AA) - Tuzla'da yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan firari 45 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, dün ilçede 8 ayrı noktada asayiş ve Kovid - 19 tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.Denetimlerde, 19 bin 203 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı, 1430 araç kontrol edildi.Uygulama kapsamında bazı suçlardan aranması olan firari 45 kişi yakalandı, ruhsatsız tabanca bulunduran 5 araç sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 ve göçmen olduğu belirlenen 8 kişi hakkında da yasal işlem uygulandı.Ekiplerce ilçedeki 16 metruk bina ve 41 çocuk parkı ve mesire alanı da kontrol edilirken, uyuşturucu madde bulunduran 3 kişi ile uyuşturucu madde satıcısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

Uyuşturucu Kaçak Uyuşturucu Madde Akalan Çocuk Parkı 

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