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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İSTANBUL - Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

- Trafikte ilerleyen araçlardan görüntüler - Vatandaşların toplu taşıma araçlarından inmesi - Kalabalık vatandaş görüntüleriTürkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 19 Şubat Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid - 19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.Erdoğan, hafta içi her gün 21.00 - 05.00 saatlerinde hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.Bu kapsamda 19 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.Türkiye genelinde geçen yıl 4 - 7 Aralık tarihlerinde ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek

Hafta Sonu Koronavirüs Toplu Taşıma Alabalık 

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