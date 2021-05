İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinden hocalarına anlamlı sürpriz

-Sertifika takdimi

-Röportajlar

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL )- Hocaları için 2 bin 600 fidan diktiler İSTANBUL



- İstanbul Tıp Fakültesi Hekimliğe Merhaba Komitesince, 5 bin Tıp Fakültesi öğrencisinin online olarak katıldığı Hekimliğe Merhaba programı düzenlendi.

Öğrenciler programda hocalarına sürpriz yaparak Çatalca’da 2 bin 600 fidan dikti.İstanbul Tıp Fakültesi Hekimliğe Merhaba Komitesince, 5 bin Tıp Fakültesi öğrencisinin online olarak katıldığı Hekimliğe Merhaba programı düzenlendi.

Programın son oturumda anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Öğrenciler, bugüne kadar Hekimliğe Merhaba Programı vesilesiyle on binlerce öğrenciye dokunmuş Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever başta olmak üzere hocalarını unutmadı. Yetiştirilen öğrenciler hocalarının bugüne kadar vermiş olduğu emek nedeniyle Çatalca’da 2 bin 600 fidan dikerek ‘İstanbul Tıp Fakültesi Hatıra Ormanı’nı ağaçlandırdı. Yine öğrenciler tarafından Prof. Dr. Sever’in 43 yıllık meslek hayatına atfen, Hasdal yerleşkesine yapılmakta olan yeni kampüs alanına 43 adet ceviz ve meyve fidanları dikilecek.Prof. Dr. Aziz Sancar amfisinde bir araya gelen fakülte hocaları ve öğrenciler Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever’e hatıra ormanının sertifikasını takdim etti. Bu anlamlı hediye karşısında Prof. Dr. Sever duygulu anlar yaşadı.“İnsanlığa faydalı olacaklar”Konuşmasında çok mutlu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, “Tıp öğretmenliği sanırım tüm meslekler içinde en kutsal olan. Öğretim üyesi olmak çok büyük ayrıcalık hem hekimlik, hem öğretmenlik hem de bilim insanlığı yapıyorsunuz. Ben öğrencilerimi her zaman çok sevdim onlar da sağ olsunlar beni çok sevdiler. Şu anki mutluluğumu anlatma imkanım herhalde yok. Onlara hayat yolunda başarılar diliyorum. Sadece İstanbul Fakültesi öğrencilerini değil, Azerbeycan’dan, tüm tıp fakültelerinden öğrencilerimiz oldu. Onların hepsine meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Şuna inanıyorum seçtikleri meslek dünyanın en harika mesleği ve bu zor günlerde tıp mezunları kendilerine düşeni fazlasıyla yaptılar. Bu değerli meslektaşlarım da bu kutsal mesleğe gidecekler ve orada insanlığa tüm ülkeye faydalı olacaklar” ifadelerini kullandı.“Çok fazla emeği olan bir insan”İntörn doktorlardan Kardelen Çelikel ise hocalarını hakkıyla uğurlamak istediklerini belirterek, “Hocamız emekli olmuştu Aralık ayında. 43 yıllık bir hekimlik hayatı var. Pandemi koşulları sebebiyle gereğince uğurlayamamıştık. Biz de son oturumumuzu bu şekilde gerçekleştirmek istedik çünkü hem İstanbul Tıp Fakültesine hem de Türkiye’ye çok fazla emeği olan bir insan” dedi.

“Eğitim aşkımızı hissettiren bir insandı”Hocalarının çok güzel bir kariyeri olduğunu kaydeden Beyzanur Taşkınoğlu, “Çok sevdiğimiz bir hocamız. Her zaman eğitim aşkımızı hissettiren bir insandı. Zaten çok başarılı bir isim, örnek olarak görüyorduk. Duygusal bir ortam oldu o da çok duygusal bir insandır zaten. Değişik duygular içindeyim hem fakülteden ayrılıyoruz. Hocamızdan ayrılıyoruz gibi yansıdı ama aslında ayrılmayacağız onu bırakmayacağız” diye konuştu.