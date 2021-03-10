İSTANBUL - THY: 'Uçaklarımızdaki HEPA filtreler hastane standartlarında koruma sağlıyor'
İSTANBUL - THY: "Uçaklarımızdaki HEPA filtreler hastane standartlarında koruma sağlıyor" - THY tarafından hazırlanan videoTHY: "Uçaklarımızdaki HEPA filtreler hastane standartlarında koruma sağlıyor"İSTANBUL (AA) - THY uçaklarında kullanılmaya başlanan HEPA filtreler sayesinde kabin içinde hastane standartlarında korunma sağlandığı bildirildi. THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, hastane standartlarındaki HEPA filtrelerin kabin içindeki hava partiküllerini yüzde 99 arındırdığı belirtildi.Açıklamada, "Uçaklarımızdaki HEPA filtreler hastane standartlarında koruma sağlıyor. HEPA filtrelerin her 3 dakikada bir kabin havasını yenilediği ve arındırdığı seyahatlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.
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