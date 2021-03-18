Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

- Polisin otomobilde arama yapması - Şüphelilerin emniyete getirilmesi İstanbul 'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da tarihi eser olduğu değerlendirilen "Meryem Ana" figürlü ahşap tablo ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de dün yaptıkları trafik uygulaması sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.Araçta arama yapılan aramada, havluya sarılı halde ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen "Meryem Ana" figürlü tablo ele geçiren ekipler, otomobildeki S.A. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.Tablo incelenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.

Kaçak Bild Tarihi Eser Kaçakçılığı Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement