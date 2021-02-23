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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Tanzanya'daki Kovid-19 hastası 3 Türk vatandaşı ambulans uçakla yurda getirildi

İSTANBUL - Tanzanya'daki Kovid-19 hastası 3 Türk vatandaşı ambulans uçakla yurda getirildi

- Ambulans uçağın İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık alanına inmesi - Sağlık ekiplerinin hazırlıklarından görüntüler - Havalimanında hazır bekletilen ambulansların alana gelişi - Yeni tip koronavirüse yakalanan 3 Türk vatandaşının tedavi edilecekleri hastanelere nakledilmesiİSTANBUL (AA) - Tanzanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) yakalanan 3 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi.
Tanzanya'da Kovid - 19 tanısı konulan Halil A, Eyyüp K. ve Oğuzhan A, tedavilerinin Türkiye'de devam etmesi talebinde bulundu.Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 3 kişi TC - CJB kuyruk numaralı ambulans uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık alanına getirildi.
Havalimanında hazır bekletilen ambulanslara binen 3 kişi, tedavi edilecekleri hastanelere nakledildi.

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